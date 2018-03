Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина со следующим президентским сроком без упоминания о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму.

Написал в своем Twitter вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина без единого слова о незаконных "выборы" в аннексированном Крыму. Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Комплексный кризис ценностей в Совете Европы», - говорится в сообщении.

Арьев в Twitter разместил фото письма, направленного Ягландом Путину.

GenSec @coe @TJagland have sent congratulations to Putin with no single word about illegal “elections” in annexed Crimea. This is so shameful for leadership of Human Rights and Rule of Law watchdog institution. Comprehensive crisis of values in Council of Europe. pic.twitter.com/YbIPGhHSm7

— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 20 березня 2018 р.