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Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина

Турбьерн Ягланд
06:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Владимир Арьев сообщил, что Генсек СЕ Турбьерн Ягланд не вспомнил о незаконные "выборы" в Крыму, поздравляя Путина.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина со следующим президентским сроком без упоминания о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму.

Написал в своем Twitter вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

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«Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина без единого слова о незаконных "выборы" в аннексированном Крыму. Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Комплексный кризис ценностей в Совете Европы», - говорится в сообщении.

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Арьев в Twitter разместил фото письма, направленного Ягландом Путину.

В нем Генсек СЕ выражает надежду, что новый президентский мандат станет "периодом мира и процветания русского народа".

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«Россия – важное государство-член нашей Организации. Надеюсь, что в грядущие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России», - говорится в письме Генсека.

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