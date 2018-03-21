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Климкин выступает против продвижения повестки дня Кремля в ЕС

Павел Климкин
09:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Павел Климкин агитирует действовать против игроков, которые продвигают повестку дня Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул необходимость действий против игроков, которые используют свое влияние для продвижения повестки дня Кремля.

Об этом он написал в своем Twitter.

 

"Более широко относительно недавних интервью, которые защищают введения санкций против таких людей, как Шредер: идея в том, что мы должны сейчас расширить сферу нашей деятельности для охвата действий игроков, которые ранее игнорировались, которые используют свое влияние для продвижения повестки дня Кремля. Мы должны действовать должным образом, чтобы препятствовать такой деятельности", - отметил министр.

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Новости Украины, ЕС, Кремль, МИД Украины, Павел Климкин, РФ.
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