Климкин выступает против продвижения повестки дня Кремля в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул необходимость действий против игроков, которые используют свое влияние для продвижения повестки дня Кремля.

Об этом он написал в своем Twitter.

To expand on recent interviews advocating sanctioning people like Schröder: the point is we must now widen our scope to capture actions of players, previously ignored, who use their influence to promote the Kremlins agenda. We must act appropriately to discourage such activity

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 марта 2018 г.