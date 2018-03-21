Меркель: Работа над выполнением "Минска" будет продлена

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в последующие 4 года будет работа по установлению мира на Донбассе и возобновлению территориальной целостности Украины.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге в среду.

"Работа над выполнением Минских соглашений будет продлена, чтобы обеспечить возобновление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Украиной", - заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.

Вспомнила Меркель и дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".

Меркель также подчеркнула, что сила Европы в ее единстве.