В США увеличат расходы на поддержку Украину
Новости Украины: Посольство Украины в США сообщило, что Конгресс США увеличил расходы на поддержку Украины на сумму $620, 700 миллионов на 2018 год.
В Конгрессе США представили согласованный Сенат и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
В частности в Консолидированном законе о бюджете общий объем помощи Украине определили в объеме 620,700 миллионов долларов.
Так, по линии Пентагона для оказания военно-технической помощи Украине выделят 200 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше ассигнований 2017 года.
Смету помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определили в сумме 420,700 миллионов долларов. Эта сумма на 10 миллионов превышает расходы прошлого года.
В НАТО отметили успехи Украины на пути к членству в альянсе
Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.