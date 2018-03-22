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В США увеличат расходы на поддержку Украину

Конгресс США
08:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Посольство Украины в США сообщило, что Конгресс США увеличил расходы на поддержку Украины на сумму $620, 700 миллионов на 2018 год.

В Конгрессе США представили согласованный Сенат и Палатой представителей закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

В частности в Консолидированном законе о бюджете общий объем помощи Украине определили в объеме 620,700 миллионов долларов.

Так, по линии Пентагона для оказания военно-технической помощи Украине выделят 200 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше ассигнований 2017 года.

Смету помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определили в сумме 420,700 миллионов долларов. Эта сумма на 10 миллионов превышает расходы прошлого года.

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Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

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Новости Украины, Конгресс США, Поддержка Украины, Посольство Украины в США, Финансовая поддержка.
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