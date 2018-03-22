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Повестка дня: Рада может дать разрешение на задержание Савченко

Верховная Рада
09:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: .rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада в четверг, 22 марта, рассмотрит приостановление действия так называемых "правок Лозового", а также задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Верховная Рада рассмотрит в четверг вопрос о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Также на повестке дня законопроект №8151 "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений" о приостановлении действия так называемых "правок Лозового", говорится в повестке дня Рады, опубликованном на сайте парламента.

Первым вопросом запланировано проведение церемонии присяги новым депутатом. Далее депутаты рассмотрят некоторые законопроекты в повторном втором чтении, в частности, правительственный законопроект №4551 "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" (относительно полномочий в области охраны окружающей среды)".

Четвертым вопросом депутаты рассмотрят предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест Савченко, будет докладывать генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Сразу после этого депутаты планируют перейти к рассмотрению законопроекта №8151, которым исключить из УПК положения, вступившие в силу с 15 марта и значительно усложнившие процедуры применения мер обеспечения уголовного производства, в том числе проведения обыска и избрания мер пресечения.

Позже депутаты планируют рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

Кроме того в повестке дня президентские законопроекты №7322 о дипломатической службе и №6675 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

Как сообщалось, регламентный комитет перенес со среды на четверг рассмотрение вопроса о послании Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест народного депутата Надежды Савченко, которая позже заявила, что собирается прийти на заседание комитета.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала теракт в ВР. В частности, по его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрыва правительственной ложи, с помощью минометов обвалить купол ВР, а людей расстреляли бы из автоматов. В тот же день генпрокурор направил в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.

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Новости Украины, Арест, Верховная Рада, Задержание, Надежда Савченко, Нардеп, Отмена, Повестка дня, Правки Лозового.
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