Комитет ВР поддержал представления ГПУ на задержание Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады в своих выводах счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционный народного депутата Надежды Савченко. Такое решение принял регламентный комитет на заседании в четверг утром и передал его спикеру Верховной Рады, после чего представления на лишение неприкосновенности могут быть внесены на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.

Член комитета Владимир Арешонков (фракция "Блок Петра Порошенко") отметил, что на пленарном заседании Рады ожидают также, что генпрокурор обнародует видеодоказательства обвинений Н.Савченко.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий, открывая пленарное заседание парламента в четверг утром, сообщил: "Как только будут розданы результаты решения регламентного комитета, я неотложно поставлю на рассмотрение вопрос о снятии неприкосновенности".

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.

15 марта генпрокурор подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Кроме представлений, генпрокурор подал в парламент материалы, которыми обосновываются данные представления (один том из 174 листов).

Ю.Луценко направил эти представления в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. На заседании Верховной Рады 15 марта Ю.Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.

19 марта представитель президента в парламенте, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что Верховная Рада рассмотрит представления генпрокурора в отношении Н.Савченко в четверг, 22 марта.

20 марта народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал скан-копии двух текстов постановлений Генеральной прокуратуры: о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Н.Савченко и о предоставлении согласия на ее задержание. Оба документа датированы 15 марта 2018 года.

Согласно обнародованным документам, досудебное расследование установило, что Н.Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности.

В представлении отмечено, что Н.Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с руководителем Всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который был знаком с руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.

"Будучи радикально настроенной личностью, недовольной социально-экономическим положением в Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имея явное неуважение к президенту Украины, к Верховной Раде и правительству Украины, разделяя взгляды руководителей террористических организаций "ДНР" относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине,.. в неустановленное время, но не позднее 20.11.2017, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами... о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", - говорится в документе.

В представлении отмечается, что соучастники решили реализовать своей замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий.

Согласно тексту, теракт предусматривал применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения. "Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева (…). Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной Рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной Рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", - говорится в представлении.

Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленники планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной Рады". "В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", - отмечается в представлении.

В тот же день Н.Савченко на пресс-конференции для СМИ заявила, что получила информацию о приказе, поступившем из Администрации президента Украины, о ее ликвидации. "Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы Администрации президента Андрей Таранов - прим. ред), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой", - сказала она.

По ее словам, вышедшие с ней на контакт люди попытались создать такую ситуацию, чтобы в будущем можно было организовать политическую провокацию. "Объектом А проводилась работа, чтобы вывести меня на наивысший уровень организации так называемого переворота", - заявила Н.Савченко.

Нардеп заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, аргументируя необходимость снятия с нее депутатской неприкосновенности, будет апеллировать различного рода якобы доказательствами, но как утверждает нардеп, все эти доказательства придуманы. "Весь этот абсурд они (власти - прим. ред) написали сами", - сказала она.