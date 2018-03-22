Рада рассматривает арест Савченко (онлайн)

Верховная Рада начала рассмотрение представлений генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщалось ранее, Регламентный комитет Верховной Рады в своих выводах счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционный народного депутата Надежды Савченко.

15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.