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Рада рассматривает арест Савченко (онлайн)

Юрий Луценко и Надежда Савченко
12:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховная рада рассматривает предоставление Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко.

Верховная Рада начала рассмотрение представлений генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщалось ранее, Регламентный комитет Верховной Рады в своих выводах счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционный народного депутата Надежды Савченко.

15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

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Новости Украины, Верховная Рада, Надежда Савченко, Нардеп, Уголовная ответсвенность.
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