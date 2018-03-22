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ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"

Роман Зварич
12:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Романа Зварича.

Центральная избирательная комиссия Украины признала избранным народным депутатом Украины по избирательному списку партии "Блока Петра Порошенко" (№82) Романа Зварича.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе: Зварич Роман Михайлович, 1953 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии "Блок Петра Порошенко" под №82", - говорится в выдержке из постановления ЦИК от 20 марта 2018 года №45, обнародованной в четверг в официальном парламентском издании "Правительственный курьер".

В Раде принял присягу новый нардеп

Как сообщалось, 16 марта Верховная Рада избрала главой Счетной палаты и омбудсменом нардепов Валерия Пацкана (фракция "Блок Петра Порошенко") и Людмилы Денисовой (фракция "Народный фронт") соответственно. В тот же день парламентарии досрочно прекратили их депутатские полномочия.

20 марта ЦИК зарегистрировала Михаила Побочих новым депутатом от "Народного фронта" Л.Денисовой. Заместитель начальника управления эксплуатации информационных систем "Ощадбанка" М.Побочих на парламентских выборах 2014 года был включен в список "Народного фронта" под №81.

При этом в пресс-службе Центризбиркома тогда сообщали, что вопрос о регистрации народным депутатом №82 избирательного списка "Блока Петра Порошенко" Р.Зварича будет решен ЦИК после предоставления им необходимых документов.

Р.Зварич – беспартийный, бывший министр юстиции Украины (февраль – сентябрь 2005 года, август – октябрь 2006 года), народный депутат 3-6 созывов от Народного руха и "Нашей Украины".

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Новости Украины, Нардеп от "БПП", Роман Зварич, ЦИК Украины.
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