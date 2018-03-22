Рада дала согласие на арест Савченко

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. За соответствующее решение проголосовали 291 парламентариев.

277 депутатов высказались за согласие на задержание и 268 - на арест Савченко.

Ранее в четверг Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными, достаточными и обоснованными все три представления Генеральной прокуратуры относительно народного депутата Надежды Савченко - о ее привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что Савченко лично планировала теракт в ВР. В тот же день он направил в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.