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Рада дала согласие на арест Савченко

Надежда Савченко
13:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. За соответствующее решение проголосовали 291 парламентариев.

277 депутатов высказались за согласие на задержание и 268 - на арест Савченко.

Ранее в четверг Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными, достаточными и обоснованными все три представления Генеральной прокуратуры относительно народного депутата Надежды Савченко - о ее привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте.

Луценко рассказал о планах Савченко обстрелять Киев

Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что Савченко лично планировала теракт в ВР. В тот же день он направил в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.

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Новости Украины, Верховная Рада, Надежда Савченко, Привлечение, Согласие, Уголовная ответственность.
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