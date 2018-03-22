Стало известно, кто голосовал против ареста Савченко

Фракция "Оппозиционного блока" дала 7 из 10 голосов против ареста нардепа Надежды Савченко.

Об этом свидетельствует поименное голосование за представление генерального прокурора Юрия Луценко, обнародовано на сайте Верховной Рады, сообщает Украинская правда.

Михаил Добкин, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма от "Оппоблока" не поддержали представление генпрокурора.

Вообще против ареста проголосовали 10 народных депутатов.

Это также Аркадий Корнацкий с БПП, его однопартиец Вадим Кривохатько и внефракционный Евгений Мураев.

Во время обсуждения один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко отметил, что фракция поддерживает снятие неприкосновенности со всех депутатов, а также президента и судей.

"Мы не изменим свою позицию и не будем голосовать за снятие неприкосновенности с отдельных депутатов", – сказал Бойко.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Позже следователь СБУ в помещении Рады зачитал подозрение Савченко. Вместе они отправились пешком от парламента в следственный изолятор СБУ в Аскольдовом переулке Киева.