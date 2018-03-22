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Савченко объявили подозрение

Верховная Рада, 22 марта 2018 года
16:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор подписал и объявил подозрение Н.Савченко в присутствии ее адвоката.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко, с которой ранее в этот день Верховная Рада сняла неприкосновенность.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко в присутствии ее адвоката", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Ранее в этот Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Савченко находится в изоляторе СБУ, под зданием собрались ее сторонники

Затем представители правоохранительных органов в здании Верховной Рады Украины сообщили Н.Савченко о подозрении, после чего нардеп в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

15 марта Ю.Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Н.Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента.

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Согласно Конституции, Верховная Рада большинством от конституционного состава (226 голосов), может принять решение о досрочном прекращении полномочий только в пяти случаях:1) сложения полномочий по личному заявлению депутата; 2) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него; 3) признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим; 4) прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины; 5) смерти.

В единственном случае решение о досрочном прекращении полномочий депутата может принять суд - в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

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Новости Украины, Верховная Рада, ГПУ, Надежда Савченко, Подозрение Савченко, СБУ, Юрий Луценко.
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