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Гройсман о деле Савченко: Это вопрос психологического здоровья

Владимир Гройсман
20:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в деле Савченко важен вопрос психологического здоровья.

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствует решение Верховной Рады о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта", - написал В.Гройсман в социальной сети Твиттер.

Также премьер считает, что парламент принял адекватное решение в отношении Н.Савченко.

Савченко объявили подозрение

Как сообщалось, Верховная Рада лишила нардепа Н.Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест.

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Все по теме:

Новости Украины, Арест Савченко, Верховная Рада, Владимир Гройсман, Надежда Савченко, Премьер-министр.
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