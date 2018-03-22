Гройсман о деле Савченко: Это вопрос психологического здоровья

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствует решение Верховной Рады о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта", - написал В.Гройсман в социальной сети Твиттер.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 марта 2018 г.

Также премьер считает, что парламент принял адекватное решение в отношении Н.Савченко.

Как сообщалось, Верховная Рада лишила нардепа Н.Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест.