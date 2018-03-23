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В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко

Надежда Савченко
09:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Шевченковский райсуд Киева поступило представление об избрании меры пресечения Савченко в виде ареста.

В Шевченковский райсуд Киева поступило представление об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. - подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263", – сказано в сообщении на странице учреждения в Фейсбук в пятницу утром.

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Напомним, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".

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Также ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков и заговор с Владимиром Рубаном, который уже находится под арестом.

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.

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Новости Украины, Арест Савченко, Госпереворот, Задержание Савченко, Надежда Савченко, Теракт, Шевченковский райсуд.
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