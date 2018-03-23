В ЕС отреагировали на задержание Савченко

В Евросоюзе осведомлены о развитии ситуации в отношении народного депутата Надежды Савченко и заявляют о необходимости соблюдения ее прав.

Об этом заявил представитель Евросоюза.

"Мы осведомлены об отмене парламентского иммунитета депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут соблюдены", - заявили в Евросоюзе.

Как сообщалось, за предоставление согласия на привлечения Савченко к уголовной ответственности в целом проголосовал 291 народный депутат, задержание - 277, арест - 268 депутатов при минимально необходимых 226.

Далее следователь СБУ сообщил Савченко о подозрении в подготовке теракта в Киеве.

Генпрокуратура будет просить суд избрать для народного депутата Савченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога.

Генпрокурор в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что Савченко лично планировала теракт в ВР.