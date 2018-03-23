Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы Гройсман рассказал, сколько газа использовали украинцы
Новости: Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн) Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн)
Новости: Ребров - о вылете "Динамо" из еврокубков и работе с "Аль-Ахли" Ребров - о вылете "Динамо" из еврокубков и работе с "Аль-Ахли"
Новости: Американский ученый объяснили, почему смерти не существует Американский ученый объяснили, почему смерти не существует
X

Савченко в суде объявила голодовку

Надежда Савченко в суде
12:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Апостроф

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко объявила о начале голодовки.

Народный депутат Украины (внефракционный) Надежда Савченко, в отношении которой в настоящее время Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения, объявила голодовку.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - сказала Н.Савченко, выступая во время судебного заседания в пятницу.

"Для меня уже не страшно, я это проходила", - добавила она.

Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн)

Н.Савченко также утверждает, что не представляет какой-либо опасности.

"Дал мне Бог продержаться в 83-дневной голодовке… Даст продержаться дольше – проживу дольше. Нет – значит, закончится (жизнь – ред.) раньше, чем успеете осудить", - сказала она, обращаясь к судье.

Как известно, в декабре 2014 года, находясь в московском СИЗО, Н.Савченко объявила голодовку, которая, по ее утверждению, длилась более 80 дней. Впоследствии она объявляла голодовку еще несколько раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Голодовка Савченко, Дело Савченко, Надежда Савченко, СИЗО, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Председатель СММ ОБСЕ в Украине приветствует продление мандата миссии Киевсовет наработал антикоррупционную программу Кабмин начинает создание Министерства по делам ветеранов

Последние новости

Украинские миротворцы вернулись из Конго В мэрии Харькова проводятся два десятка обысков Кабмин готов ограничить полномочия СБУ
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 Американский ученый объяснили, почему смерти не существует
03 Погода на выходные: в Украине начинается потепление
04 В Африке ученый заново "открыл" Марс
05 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
Новости сегодня
13:29 Стало известно, когда уволят главу Нацкомиссии по тарифам Вовка
13:25 Маркевич - о предстоящих матчах сборной Украины
13:20 Украинская курятина побила рекорды по экспорту
13:16 Снежный коллапс в Румынии: перекрыты дороги, движение поездов отменено
13:15 Начальник отдела горсовета Николаева задержан за подделку документов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко в суде объявила голодовку Савченко в суде объявила голодовку
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке
Добавить комментарий
0