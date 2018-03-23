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"Выборы" в Крыму могут привести к усилению санкций против России

Жан-Ив Ле Дриан
14:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава МИД Франции выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека и милитаризацией в Крыму.

Санкции в отношении РФ могут быть усилены из-за проведения президентских выборов на территории аннексированного Крыма, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian).

"Со стороны Франции - идеи о продлении и усилении санкций, секторальных санкций, которые, как известно, были продлены на шесть новых месяцев, но также и индивидуальных санкций, которые имеют постоянный характер и могут быть усилены", - сказал Ж.-И.Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос относительно возможном применении новых санкций после в отношении России, после незаконных выборов в аннексированном Крыму.

Ряд стран-членов ЕС собираются выслать из страны российских дипломатов

Он также напомнил, что ряд депутатов Государственной думы РФ, которые были избраны на последних парламентских выборах, уже находятся в санкционных списках.

Министр выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека и милитаризацией на аннексированном полуострове.

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Новости Украины, Крым, Ле Дриан, Россия, Франция.
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