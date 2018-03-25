Кличко может принять участие в выборах президента Украины

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил немецкой газете Tagesspiegel в интервью, которое публикуется в воскресенье, пишет "Украинская правда" со ссылкой на DW.com.

"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.

Кроме этого, Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении Москвы.

"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают", - заявил политик.

"Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - добавил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод "Северный поток-2" нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.

Как известно, в 2014 году Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка.