Кличко может принять участие в выборах президента Украины
Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко не исключает участия в президентских выборах в 2019 году, но намерен довести до конца все обещанные дела в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил немецкой газете Tagesspiegel в интервью, которое публикуется в воскресенье, пишет "Украинская правда" со ссылкой на DW.com.
"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - сказал Кличко.
Кроме этого, Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении Москвы.
"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают", - заявил политик.
"Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - добавил Кличко.
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Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод "Северный поток-2" нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.
Как известно, в 2014 году Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка.