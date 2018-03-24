Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Сотрудники секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверили соблюдение конституционных прав и свобод народного депутата Украины Надежды Савченко в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена в субботу, "сотрудники секретариата ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она принимала пищу вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости".

Пресс-служба омбудсмена также отмечает, что "Надежда Савченко выразила сотрудникам секретариата Уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере; ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было"

Ранее Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о намерении лично контролировать соблюдение конституционных прав Н.Савченко.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, но при этом применил к ней меру пресечения в виде ареста без определения размера залога. В мотивировочной части определения судья отметил, что Н.Савченко не совершила завершенного преступления, а только, по мнению следствия, имела умысел совершить.

Адвокат нардепа сообщил журналистам, что в понедельник защита намерена подавать апелляцию на избранную ей меру пресечения.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Утром того же дня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривал представления, генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что инкриминируемые Н.Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.