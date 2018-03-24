Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
Новости: Накопительные пенсии: стало известно, без чего невозможна реформа Накопительные пенсии: стало известно, без чего невозможна реформа
Новости: Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов
Новости: Лондонские ученые намерены провести эксперименты по превращению света в материю Лондонские ученые намерены провести эксперименты по превращению света в материю
X

Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Суд по делу Надежды Савченко
21:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Нардеп Надежда Савченко пожаловалась сотрудникам секретариата Уполномоченного Верховной Рады на видеонаблюдение за ней и тонированных окнах в камере.

Сотрудники секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверили соблюдение конституционных прав и свобод народного депутата Украины Надежды Савченко в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена в субботу, "сотрудники секретариата ознакомились с материалами из личного дела народного депутата и встретились с ней. Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она принимала пищу вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости".

Пресс-служба омбудсмена также отмечает, что "Надежда Савченко выразила сотрудникам секретариата Уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере; ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было"

Ранее Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о намерении лично контролировать соблюдение конституционных прав Н.Савченко.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Савченко отвезли в СИЗО: депутат обжалует решение суда

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, но при этом применил к ней меру пресечения в виде ареста без определения размера залога. В мотивировочной части определения судья отметил, что Н.Савченко не совершила завершенного преступления, а только, по мнению следствия, имела умысел совершить.

Адвокат нардепа сообщил журналистам, что в понедельник защита намерена подавать апелляцию на избранную ей меру пресечения.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Кремль отреагировал на арест Савченко

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Утром того же дня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривал представления, генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что инкриминируемые Н.Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арест, Жалобы, Камера, Мера пресечения, Надежда Савченко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Кремль отреагировал на арест Савченко Тимошенко прокомментировала арест Савченко Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины

Последние новости

Сборная Чили в гостях вырвала победу над шведами Певец Kishe презентовал клип на песню "В лето!" (Видео) Тренер "Боруссии" оценил уровень мастерства Усэйна Болта
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Кремль отреагировал на арест Савченко
03 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
04 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
05 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
Новости сегодня
22:50 На Харьковщине задержан владелец дрона, летавшего над военной частью
22:39 Компания Sondors показала свой трехколесный электрокар Model Sondors (Видео)
22:35 Ушла из жизни победительница первого конкурса "Евровидение" Лиз Ассия
22:29 Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло еще одно мощное землетрясение
22:25 Фотограф показал, как улыбка меняет и украшает лицо человека (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Переход на летнее время 2018: когда переводить часы Переход на летнее время 2018: когда переводить часы
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо
Новости: Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды
Добавить комментарий
0