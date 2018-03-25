МИД требует освободить арестованного в Крыму активиста Мемедеминова

Украина требует от оккупационных властей Крыма освободить блогера и активиста Наримана Мемедеминова. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца в Twitter.

Після незаконних виборів окупант посилює тиск на кримських татар. Вимагаємо звільнення активіста Н. Мемедемінова https://t.co/cUlfAUjnHN — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 марта 2018 г.

"После незаконных выборов оккупант усиливает давление на крымских татар. Требуем освобождения активиста Н.Мемедеминова", - написала она.

Как сообщалось, 22 марта сотрудники ФСБ провели обыск в доме крымско-татарского блогера Наримана Мемедеминова в деревне Холмовка Бахчисарайского района. По словам его супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной лексикой со стороны силовиков. Окружен был не только дом Мемедеминових, но и вся улица. После этого силовики увезли Наримана в Симферополь.

23 марта подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал активиста на два месяца.

Ранее активист уже попадал в поле зрения российских спецслужб. 11 февраля 2016 года в его доме проводили обыск. А в 2017 году его привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева - "суд" признал его виновным и оштрафовал на 10 тыс. руб.