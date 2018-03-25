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МИД требует освободить арестованного в Крыму активиста Мемедеминова

МИД Украины
12:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Власти Украины требуют у оккупационных властей Крыма освободить активиста Наримана Мемедеминова, которого арестовали на 2 месяца.

Украина требует от оккупационных властей Крыма освободить блогера и активиста Наримана Мемедеминова. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца в Twitter.

"После незаконных выборов оккупант усиливает давление на крымских татар. Требуем освобождения активиста Н.Мемедеминова", - написала она.

Как сообщалось, 22 марта сотрудники ФСБ провели обыск в доме крымско-татарского блогера Наримана Мемедеминова в деревне Холмовка Бахчисарайского района. По словам его супруги, обыск проходил в грубой форме, с нецензурной лексикой со стороны силовиков. Окружен был не только дом Мемедеминових, но и вся улица. После этого силовики увезли Наримана в Симферополь.

23 марта подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал активиста на два месяца.

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Ранее активист уже попадал в поле зрения российских спецслужб. 11 февраля 2016 года в его доме проводили обыск. А в 2017 году его привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева - "суд" признал его виновным и оштрафовал на 10 тыс. руб.

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Новости Украины, МИД Украины, Нариман Мемедеминов, Оккупационная власть Крыма, Освобождение активиста.
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