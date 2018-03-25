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Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс

Граффити
12:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В течение своего нового срока на посту президента РФ Владимир Путин может решить проблему Донбасса по сценарию Косово и Боснии и Герцеговины.

В течение своего нового срока на посту президента РФ Владимир Путин будет готов решить проблему Донбасса путем введения на оккупированные территории временной международной администрации, по сценарию Косово или Боснии и Герцеговины. Об этом говорится в материале российского журналиста Михаила Зыгаря для издания Time.

Автор, ссылаясь на источники, в то же время отмечает, что Путин не будет готов идти на уступки в вопросе Крыма. Аннексию полуострова он считает "справедливой", и заявляет об этом международным партнерам, когда слышит от них вопрос о Крыме.

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Как известно, в Боснии и Герцеговине Международная администрация была развернута ради поддержания стабильности в регионе после войны в Югославии.

Сначала администрация опиралась на силы НАТО, а впоследствии – на миротворческий контингент под эгидой ЕС. Как сообщалось, американский журнал Time разместил на обложке нового номера президента России Владимира Путина в образе "царя". Номер появится в продаже 2 апреля.

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Новости Украины, Владимир Путин, Временная международная администрация, Донбасс, Косово, Президент РФ, Сценарий, Сценария Боснии и Герцеговины.
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