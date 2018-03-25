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Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении

Михеил Саакашвили
13:14 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили предлагает разрешить ему въезд в Украину, чтобы дать ему возможность выступить в суде.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко пустить его в Украину и дать возможность выступить в суде. Об этом Саакашвили написал в своем Facebook.

"Если они меня разоблачили, доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и доведите свои подозрения в суде!" — заявил Саакашвили.

Так, экс-президент Грузии прокомментировал заявление Порошенко о том, разоблачение спецслужбами и обвинение Саакашвили и нардепа Надежды Савченко "стоят страниц в учебниках для будущих спецслужбистов".

Порошенко: Разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб

Напомним, Верховный Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить для ознакомления с материалами дела о получении и утрате гражданства Украины экс-председателем Одесской ОГА Саакашвили.

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Новости Украины, Въезд в Украину, Выступление в суде, Михеил Саакашвили, Экс-президент Грузии.
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