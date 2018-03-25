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Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов

Ирина Геращенко
16:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Ирина Геращенко прокомментировала разговоры о том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина – нет.

Дипломатические отношения Украины с Россией сведены к критическому минимуму, который необходим для работы в направлении освобождения украинских политзаключенных в РФ.

Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Мне надоели предательство и непрофессионализм. Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулы", - написала она по поводу нареканий, что, дескать, все страны ЕС высылают российских дипломатов, а Украина - нет.

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По словам Геращенко, высылка российских дипломатов будет только во вред украинским политзаключенным в РФ: "Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один из мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?".

Как сообщалось, недавно Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, поскольку считает РФ ответственной за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Через время в СМИ появилась информация, что еще около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля.

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Новости Украины, ЕС, Ирина Геращенко, Российские дипломаты, Россия.
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