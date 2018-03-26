Мининформполитики осудило незаконный арест крымского татарина

Министерство информационной политики Украины осуждает задержание крымскотатарского активиста и блогера Наримана Мемедеминова на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Мининформполитки.

"МИП обращает внимание мирового сообщества, в частности, соответствующих институтов ООН, ОБСЕ, Совета Европы, на систематическое нарушение прав человека в Крыму и призывает принять соответствующие меры для недопущения таких действий со стороны государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Отметим, что 22 марта сотрудники ФСБ провели обыск в доме крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района. Родственники Наримана рассказали, что обыск проводили в достаточно грубой форме, окружен был не только дом Мемедеминових, но и вся улица. После этого силовики увезли Наримана в Симферополь.

23 марта подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Мемедеминова на два месяца.