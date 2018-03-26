Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НКРЭКУ заявили, что местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев В НКРЭКУ заявили, что местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев
Новости: Геращенко выразила соболезнования семьям погибших в Кемерово Геращенко выразила соболезнования семьям погибших в Кемерово
Новости: Украинский юниор стал абсолютным чемпионом Европы по джиу-джитсу Украинский юниор стал абсолютным чемпионом Европы по джиу-джитсу
Новости: Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших Пожар в торговом центре Кемерово: последние данные о погибших
X

Мининформполитики осудило незаконный арест крымского татарина

Нариман Мемедеминов
10:52 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мининформполитики Украины осуждает арест крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова на территории оккупированного Крыма.

Министерство информационной политики Украины осуждает задержание крымскотатарского активиста и блогера Наримана Мемедеминова на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Мининформполитки.

"МИП обращает внимание мирового сообщества, в частности, соответствующих институтов ООН, ОБСЕ, Совета Европы, на систематическое нарушение прав человека в Крыму и призывает принять соответствующие меры для недопущения таких действий со стороны государства-агрессора", - говорится в сообщении.

МИД требует освободить арестованного в Крыму активиста Мемедеминова

Отметим, что 22 марта сотрудники ФСБ провели обыск в доме крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района. Родственники Наримана рассказали, что обыск проводили в достаточно грубой форме, окружен был не только дом Мемедеминових, но и вся улица. После этого силовики увезли Наримана в Симферополь.

23 марта подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Мемедеминова на два месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арест, Крымскотатарский активист, Мининформполитики, Нариман Мемедеминов, Оккупированный Крым, Осуждение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев Огрызко хочет проявить солидарность с Западом Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму

Последние новости

Невозможно сдержать смех: вот так выглядят персонажи "Симпсонов" в анфас Эти натуральные сахарозаменители помогут вам стать здоровее Обалденные рентгеновские снимки, на которых "внутренний мир" — не просто слова (Фото)
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
04 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
05 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
Новости сегодня
11:49 Ученые нашли новый кардинальный метод преодоления лишнего веса
11:45 Городским властям Швеции разрешили запрещать дизельные авто
11:42 Удивительное преображение влюбленной пары бездомных, которые стали моделями (Фото)
11:40 Украинские борцы завоевали семь медалей на престижном турнире в Болгарии
11:39 Мерьем Узерли спровоцировала слухи о своей свадьбе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: Турция испытала собственные баллистические ракеты Турция испытала собственные баллистические ракеты
Новости: Маникюр 2018: стильные идеи, которые придутся по вкусу каждой (Фото) Маникюр 2018: стильные идеи, которые придутся по вкусу каждой (Фото)
Добавить комментарий
0