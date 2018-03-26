Шаройка могут передать Украине

Украине могут передать журналиста украинского "Национального радио" Павла Шаройка, который был задержан в ноябре 2017 года в Беларуси по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает издание "Белорусский партизан".

Отмечается, что якобы была достигнута определенная договоренность "на встрече высокопоставленных представителей Беларуси и Украины" и уже подготовлены документы с подписью белорусского президента Александра Лукашенко. Кроме того сообщается, что освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройка на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого также подозревают в шпионаже, но в Украине.

Однако адвокаты Политики, Валентина Роговец и Александр Вольвак, пока не стали комментировать эту информацию, отметив, что 27 марта состоится суд в отношении белоруса и до этого времени что-либо комментировать некорректно.

17 ноября 2017 года председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали журналиста "Украинского радио" Павла Шаройка.

27 ноября Шаройку предъявили обвинение по статье "шпионаж".

В феврале сообщалось, что Верховный суд Беларуси рассматривает в закрытом режиме дело украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже.