Аваков: Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует

Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует, а вопрос возвращения оккупированных территорий можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 26 марта во время посещения Международного центра подготовки Национальной гвардии, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы убеждены, что военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет устроить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. А после завершения конфликта они(военнослужащие НГУ - ред.) будут работать на безопасность украинцев", - сказал Аваков.

Министр также отметил, что именно база подготовки в с.Старе отвечает всем критериям подготовки специалистов.