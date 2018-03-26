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Аваков: Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует

Арсен Аваков
17:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам министра внутренних дел, вопрос возвращения оккупированных территорий можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию.

Военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует, а вопрос возвращения оккупированных территорий можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 26 марта во время посещения Международного центра подготовки Национальной гвардии, сообщает пресс-служба МВД.

На разминирование Донбасса может уйти 15 лет

"Мы убеждены, что военного варианта урегулирования конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет устроить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. А после завершения конфликта они(военнослужащие НГУ - ред.) будут работать на безопасность украинцев", - сказал Аваков.

Министр также отметил, что именно база подготовки в с.Старе отвечает всем критериям подготовки специалистов.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Глава МВД, Донбасс, Нацгвардия.
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