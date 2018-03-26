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МИД: Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем

Марьяна Беца
19:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Высылаемые из Украины российские дипломаты являются сотрудниками спецслужб.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что высылаемые из Украины 13 российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб и занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

"Это те, которые, как мы и компетентные органы считаем, исполняют внедипломатические функции, а также проводят деятельность несовместимую с консульским или дипломатическим статусом. Они будут оглашены персонами нон-грата и в ближайшее время покинут территорию Украины", - сказала М.Беца в понедельник.

По ее словам, Украина вручит ноту об объявлении персонами нон-грата 13 российских дипломатов до конца текущего дня, после чего они будут обязаны покинуть страну.

Украина высылает российских дипломатов

"Сегодня будет вручена нота российской стороне, временному поверенному (временный поверенный в делах РФ в Украине Алексей Лукашик - ред.), об объявлении 13 указанных лиц персонами нон-грата", - сказала спикер украинского внешнеполитического ведомства.

М.Беца добавила, что с территории Украины будут выдворены не все российские дипломаты: "Будут выдворены не все, только 13 из тех немногих российских дипломатов, которые остались".

Отвечая на вопрос о возможных зеркальных санкциях со стороны РФ, спикер МИД Украины сказала: "Мы не можем исключать любых действий со стороны РФ, для России нет никаких красных линий".

США и страны ЕС высылают дипломатов РФ

Ранее М.Беца в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник заявила: "Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался (работать в Украине – ред.)".

"Мы получили все доказательства, что они являются сотрудниками спецслужб. В ближайшее время произойдет их выдворение с территории Украины. Сегодня, буквально сейчас произойдет вручение соответствующей ноты временному поверенному Российской Федерации в Украине о выдворении этих дипломатов и оглашении их персонами нон-грата", - сказала спикер МИД.

По ее словам, такое решение было принято заблаговременно и "в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками". "Наша позиция была скоординированной и взвешенной. Мы действительно готовились к этому шагу в связи с химической атакой в Солсбери", - рассказала М.Беца.

"Решать будет Путин": в Кремле отреагировала на выдворение своих дипломатов

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". При этом он напомнил, что "как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены".

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Новости Украины, Дипломаты РФ, Марьяна Беца, МИД, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Солсбери.
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