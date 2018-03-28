РФ обвиняет Украину и страны ЕС ухудшении отношений в "нормандском формате"

В Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что высылка российских дипломатов из Украины, Франции и Германии негативно повлияэт на "нормандский формат".

Об этом сообщили в МИД России.

"Следует также отметить, что срежессированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

При этом заявляется, что предпринятый украинскими властями глубоко враждебный по отношению к России акт не останется, разумеется, без нашего адекватного и весьма "чувствительного ответа".

"Иллюзий в этом плане у зарвавшихся политиканов быть не должно", - подчеркнули в МИД РФ..

При этом в российском ведомстве считают, Украина проводит "бездумный курс на последовательное нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям".

"Это является отражением комплексов, которыми страдают нынешние майданные деятели, дорвавшиеся к власти в результате госпереворота 2014 года. Желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, украинские власти готовы любой ценой угодить своим кураторам", - говорится в документе.