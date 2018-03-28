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Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество

Флаги Польши и Украины
18:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Гройсман и Матеуш Моравецкий обсудили сотрудничество в экономической сфере.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий обсудили усиление сотрудничества в экономической сфере.

 

"Провел телефонный разговор с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким. Обсудили первоочередные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности по усилению сотрудничества в экономической сфере и поиску взаимоприемлемых решений по урегулированию существующих проблемных вопросов", - написал В.Гройсман в социальной сети Facebook в среду.

 

Среди прочего, В.Гройсман поблагодарил польское правительство за твердую поддержку Украины в противодействии реализации российского энергетического проекта "Северный поток-2".

Он также пригласил М.Моравецкого посетить Украину.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Двухстороннее сотрудничество, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Украинско-польские отношения.
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