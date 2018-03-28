Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий обсудили усиление сотрудничества в экономической сфере.

Провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким. Обговорили першочергові питання двосторонньої взаємодії, зокрема щодо посилення співпраці в економічній сфері та пошуку взаємоприйнятних рішень з врегулювання існуючих проблемних питань. pic.twitter.com/QWaxB8GuJR — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 марта 2018 г.

"Провел телефонный разговор с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким. Обсудили первоочередные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности по усилению сотрудничества в экономической сфере и поиску взаимоприемлемых решений по урегулированию существующих проблемных вопросов", - написал В.Гройсман в социальной сети Facebook в среду.

Телефонна розмова з Головою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким: подякував польському Уряду за тверду підтримку України у справі протидії реалізації російського енергетичного проекту "Північний потік-2". Також запросив свого колегу відвідати Україну. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 марта 2018 г.

Среди прочего, В.Гройсман поблагодарил польское правительство за твердую поддержку Украины в противодействии реализации российского энергетического проекта "Северный поток-2".

Он также пригласил М.Моравецкого посетить Украину.