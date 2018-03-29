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С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое ТВ

Телевидение
10:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Этим постановлением Кабмина продлевается использование аналогового телевидения, отключение которого планировалось начать 15 марта.

Правительство приняло решение о поэтапной отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на Правительственном портале.

"С целью обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующим постановлением Кабинета Министров "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины" продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевизионное вещание". Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

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Новости Украины, Аналоговое ТВ, Кабмин, Отключение, Телевидение, Украина.
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