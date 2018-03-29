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Климпуш-Цинцадзе: вступление в НАТО является нашей стратегической целью

Иванна Климпуш-Цинцадзе
11:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина стремится углублять отношения с НАТО с целью присоединения к организации.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина стремится углублять отношения с НАТО с целью присоединения к организации, сообщает правительственный портал.

"Я хотела бы четко заявить: вступление в НАТО является нашей стратегической целью. Украина заинтересована в полной мере использовать все существующие практические инструменты и возможности для приближения к Альянсу и подготовки к возможному членству", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартире НАТО.

Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры

Вице-премьер прибавила, что недавнее решение украинского парламента определить членство в НАТО стратегическим приоритетом Украины создает все основания для стран-союзников рассматривать Украину как страну, которая стремится вступить в Альянс. Она отметила, что Украина надеется на дальнейшую решительную поддержку союзников и рассчитывает на усиленное военное сотрудничество через приглашение присоединиться к Программе расширенных возможностей.

И.Климпуш-Цинцадзе заявила, что неотложным приоритетом в отношениях между Украиной и НАТО является проведение комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО, запланированной на июль сего года.

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Новости Украины, ЕС, Иванна Климпуш-Цинцадзе, НАТО, Украина-НАТО.
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