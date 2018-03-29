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"Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу

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14:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Лидеры "нормандской четверки" обсудят минские соглашения в ближайшие месяцы.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины в ближайшие месяцы и приветствуют возобновление с 30 марта 2018 года режима прекращения огня на линии столкновения на Донбассе.

"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают свою преданность имплементации Минских договоренностей во всех их измерениях (безопасном, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Украины Петра Порошенко в четверг.

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Ссылаясь на совместное заявление лидеров стран "нормандской четверки", в сообщении отмечается, что они приветствуют договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня в связи с пасхальными праздниками, достигнутую Трехсторонней контактной группой 26 марта 2018 года.

"Лидеры подчеркнули важность тщательного соблюдения достигнутой договоренности и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Лидеры "нормандской четверки" также призвали приложить больше усилий для освобождения украинских граждан, которых незаконно удерживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных украинскому правительству по формуле "всех на всех".

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Новости Украины, "Нормандская четверка", Германия, Донбасс, Нормандские переговоры, ОБСЕ, РФ, Украина, Франция.
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