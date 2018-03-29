Фейгин обратился к Путину по обмену Сущенко

В обращении к президенту РФ адвокат незаконно арестованного в Москве Романа Сущенко напомнил Путину, что обмена корреспондента Укринформа ждут многие люди как в Украине, так и в России . Текст обращения Марк Фейгин опубликовал в Facebook.

"Возможный обмен Сущенко Г.В. на граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы на самом деле своевременным выходом, что продемонстрировало бы приверженность высшего руководства к решению проблем украинских политзаключенных", - пишет Фейгин.

В обращении он также указал, что вместе со своим подзащитным не теряет надежды на гуманитарное разрешение ситуации с незаконным удержанием Сущенко. "Основания для этого дает судьба другого моего подзащитного, бывшего главы Бахчисарая Ильми Умерова". Адвокат отметил, что добрая воля и гуманизм, продемонстрированные в случае с Умеровым, были лучшим решением в его деле.

В то же время Фейгин сообщил Путину об искусственных трудностях, что создаются защитникам в такой категории дел. Сейчас, заявляет адвокат, как инструмент против его работы в "деле Сущенко" используют "некоего Шария, который находится в розыске за совершение нескольких уголовных преступлений в Украине, и обвиненного сестрой в педофилии".

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинения в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября.

В первый день слушаний в Мосгорсуде дела Сущенко по сути, состоялся допрос двух свидетелей обвинения. По словам Фейгина, один из них - двоюродный брат Сущенко, человек 67 лет. Ничего существенного он не сказал, заявил защитник.

Другой фактически работал под руководством спецслужб, утверждает адвокат. "Довольно быстро он стал путаться, давать противоречивые показания. Я попросил зачитать его показания во время досудебного следствия. После этого вообще пошло "не знаю", "не помню". Что называется "поплыл", - заявил Фейгин.