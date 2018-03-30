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В ОБСЕ призвали соблюдать "пасхальное перемирие" на Донбассе

ОБСЕ
04:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В период Пасхальных праздников необходимо обеспечить возможность для гражданского населения посетить своих родных и близких.

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг призывает все стороны конфликта на Донбассе безотлагательно воплотить возобновление обязательств относительно соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом он заявил на брифинге в оккупированном Донецке.

Хуг отметил уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в последнее время. По его словам, особенно это наблюдалось со времени последнего возобновления обязательств сторон относительно соблюдения перемирия с полуночи 5 марта, когда СММ документировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня.

Однако первый заместитель руководителя СММ отметил, что, как уже бывало ранее, после возобновления обязательств фиксировалось постепенное увеличение нарушений.

"Мы очень приветствуем решение и намерение сторон вновь подтвердить их приверженность режиму прекращения огня, начиная сегодня с полуночи. Специальная мониторинговая миссия продолжит свою работу по установлению фактов, включая факты соблюдения режима прекращения огня", - сказал Хуг.

Он напомнил, что новое возобновление обязательств соблюдать перемирие приурочено к Пасхальным праздникам.

"Мы призываем стороны обеспечить, чтобы все гражданские, независимо от того, с какой стороны линии разграничения они живут, могли следовать своей традиции и отпраздновать это религиозный праздник в ближайшие недели", - добавил он.

"Это еще одна возможность для дальнейшего воплощения их обещаний", - подчеркнул первый заместитель руководителя СММ и добавил, что миссия будет следить за этим.

"Мы знаем (и мы сообщали об этом), что стороны абсолютно способны под собственным контролем продолжать улучшать ситуацию, и мы призываем их снова сделать это безотлагательно и без дальнейших оправданий", - отметил Хуг.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года.

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Новости Украины, Александр Хуг, Восток Украины, Донбасс, ОБСЕ, Пасхальное перемирие.
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