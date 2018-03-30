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Новости: В КИУ считают, что следующие президентские выборы могут побить рекорд В КИУ считают, что следующие президентские выборы могут побить рекорд
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В КИУ считают, что следующие президентские выборы могут побить рекорд

Выборы в Украине
12:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель прогнозирует, что президентские выборы в 2019 году могут побить рекорд по количеству кандидатов.

На президентских выборах 2019 года может быть установлен рекорд времен независимости относительно количества кандидатов на пост главы государства. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время пресс-конференции.

"Мы можем допускать, что на президентских выборах (в 2019 года - прим. ред.) увидим рекордное количество кандидатов в истории независимой Украины", - отметил он.

Кошель напомнил, что предыдущий такой рекорд был установлен на выборах 2004 года, когда на пост главы государства претендовали 26 кандидатов, большинство из которых были "техническими" кандидатами Виктора Януковича.

В то же время он отметил, что наименьшее количество кандидатов на президентских выборах в Украине были в 1991 и 1994 годах - 6 и 7 кандидатов соответственно.

"Мы проанализировали публичные заявления политиков и уже увидели, что из тех, кто заявил или допустил о своем участии в президентских выборах, насчитывается 19 кандидатов. К тому же мы ожидаем на появление новых кандидатов летом, осенью", - рассказал эксперт.

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Кроме того, он подчеркнул, что, если проследить за активностью политиков и работой Верховной Рады, избирательные кампании - как и президентская, так и парламентская - де-факто уже начались.

Как известно, следующие очередные выборы Президента Украины запланированы на март 2019 года, парламента - на октябрь 2019 года.

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Новости Украины, Алексей Кошель, Глава КИУ, Количество кандидатов, Президентские выборы в Украине 2019, Рекорд.
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