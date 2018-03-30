Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко просит снять Холодницкого с поста главы САП Луценко просит снять Холодницкого с поста главы САП
Новости: Глава Николаевской ОГА попросил Порошенко временно его отстранить Глава Николаевской ОГА попросил Порошенко временно его отстранить
Новости: Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии
Новости: Названы победители Международного фестиваля документального кино Docudays UA Названы победители фестиваля документального кино Docudays UA
X

Луценко просит снять Холодницкого с поста главы САП

Назар Холодницкий и Юрий Луценко
15:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Юрий Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с поста замгенпрокурора-руководителя САП.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) за рассмотрением вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н.Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП",- написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ по полученным в ходе следствия фактами, которые должным образом рассекречены, в КДКП за подписями генерального прокурора и директора НАБУ сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Назаром Холодницьким дисциплинарных проступков", - пояснил генпрокурор.

ГПУ: Холодницкий не явился на вызов для дачи образца голоса

Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете главы САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.

В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме, а 21 марта вместе с директором НАБУ Артемом Сытником будет в Брюсселе, где, как ожидается, до конца текущей недели состоится ряд рабочих встреч.

26 марта Ю.Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя САП, но отметил, что они только начинаются.

30 марта в КДКП были направлены дисциплинарные жалобы за подписями Ю.Луценко и А.Сытника о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. Они были направлены в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.

О сути инкриминируемых Н.Холодницкому дисциплинарных проступков спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора закону "О прокуратуре": "Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, SAP, ГПУ, НАБУ, Назар Холодницкий, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Рада может признать красно-черный флаг Флагом Национального Достоинства Канада не будет бесплатно давать Украине летальное оружие В ОБСЕ призвали соблюдать "пасхальное перемирие" на Донбассе

Последние новости

Денисов: Вопрос показа ЧМ в России отпал после невыхода на него нашей сборной Исторические фотографии, показывающие, что дети прошлого и настоящего очень похожи (Фото) В Днепре горела школа
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
03 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
04 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
15:46 Тайсон Фьюри вызвал на бой 46-го боксера
15:39 Лукашенко отреагировал на проблемы поставок товаров в Россию
15:34 Гельзин: дисквалификации Олимпика U-19 и U-21 - чистый бред
15:31 Минздрав разрывает контракт с ректором медвуза Богомольца Амосовой
15:24 В Одессе посреди улицы образовалась яма
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины Боевики дважды нарушили "Пасхальное перемирие"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0