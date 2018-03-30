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Совет Европы может возобновить мониторинг расследования расстрелов на Майдане

Виталий Сердюк
17:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил о возможном возобновлении работы Мониторинговой миссии Совета Европы по расследованию дел Майдана.

Работа Мониторинговой миссии Совета Европы по расследованию дел Майдана может быть возобновлена. Об этом сообщил один из адвокатов Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Нас слышат в Европе. Это подтвердилось в ходе наших встреч с представителями Европарламента, Бундестага, представителями немецкого политикума и правозащитниками. Мы подали президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру обращение с просьбой инициировать возобновление мандата Мониторинговой миссии Совета Европы по расследованию дел Майдана. Ждем также соответствующих обращений в Европарламент и ОБСЕ от немецких политиков и правозащитников", — написал Сердюк на своей странице в Фейсбук.

Сердюк считает, что украинские власти препятствуют расследованию уголовных дел, связанных с расстрелами на Майдане, а также препятствуют работе адвокатов.

"Преследование адвокатов, отказ в доступе к правосудию, давление на судей, блокирование СМИ — все это проявление потрясающего пренебрежения европейскими ценностями. Это следствие превалирования политической целесообразности над правами человека в резонансных делах, в частности — в делах Майдана. Именно отсутствие внешнего мониторинга делает возможным нарушение прав человека и преступные методы борьбы с адвокатами. Возобновление работы Мониторинговой миссии могло бы этому помешать", — считает Сердюк.

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Напомним, что Мониторинговая миссия Совета Европы по расследованию дел Майдана была создана в исполнение Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года. В 2015 году по результатам ее работы был составлен отчет, который констатировал отсутствие результатов следствия и препятствование ему со стороны подконтрольных украинским властям правоохранительных органов. Однако мандат Миссии тогда не был продолжен.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер является одним из гарантов выполнения Соглашения от 21 февраля 2014 года.

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Новости Украины, Возобновление, Мониторинговая миссия СЕ, Расследование дел Майдана.
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