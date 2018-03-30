Канада готова поддержать давление на РФ новыми санкциями

В случае необходимости усиления давления на Россию Канада готова наложить дополнительные санкции на сторонников кремлевского режима.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на недавно опубликованный отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении.

"Правительство Канады готово наложить дополнительные санкции, которые потребуются, чтобы поддерживать давление на Россию. Канада принимает решение о санкциях в тесном сотрудничестве с международными партнерами и союзниками, в том числе G7, НАТО и ЕС", - говорится в документе.

При этом в правительстве отметили, что в настоящее время под действие канадских санкций подпадают более 300 российских и украинских физических и юридических лиц. "Эти меры будут оставаться в силе, пока не будут отменены, а их продолжительность непосредственно привязана к полному выполнению Россией своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями, а также уважению суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в тексте.

Напомним, в обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны «Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта", правительство призывают расширить санкции против России за ее агрессию в отношении Украины.