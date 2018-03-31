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День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев

Президент Украины и Мальты
09:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Мальты с Днем свободы, пожелав благополучия и процветания.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Республики Мальта с национальным праздником - Днем свободы.

Поздравление обнародовано на странице Порошенко в социальной сети Facebook.

"Искренне поздравляю граждан Мальты с национальным праздником - Днем свободы. Желаю мальтийцам мира, благополучия и процветания", - отметил глава государства.

Намомним, День свободы - государственный праздник Мальты, который отмечается 31 марта.

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Новости Украины, День свободы Мальты, Мальта, Петр Порошенко, Украина.
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