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День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Мальты с Днем свободы, пожелав благополучия и процветания.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Республики Мальта с национальным праздником - Днем свободы.
Поздравление обнародовано на странице Порошенко в социальной сети Facebook.
"Искренне поздравляю граждан Мальты с национальным праздником - Днем свободы. Желаю мальтийцам мира, благополучия и процветания", - отметил глава государства.
Намомним, День свободы - государственный праздник Мальты, который отмечается 31 марта.
Telegraf.com.ua