Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно! Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно!
Новости: Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу" Россия отправила ноту в Британию из-за досмотра самолета в "Хитроу"
Новости: Футбол. Расписание матчей 31 марта Футбол. Расписание матчей 31 марта
Новости: Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду Часть ракеты SpaceX вдребезги разбилась об воду
X

Избраны представители в Совет общественного контроля при ГБР

Заседание
12:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований избрали состав из 15 представителей сроком полномочий на 1 год.

В Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований выбрали 15 представителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Делегаты учредительного собрания избрали состав Совета общественного контроля. Ими стали Василий Апасов, Максим Болдин, Александр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергей Иванов, Анна Колесник, Денис Колесников, Надежда Коренная, Екатерина Кувита, Наталья Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Игорь Проценко, Ярослав Романенко, Анатолий Свирид", - сообщили в ГБР.

Срок полномочий 15 членов Совета - один год. В ведомстве отметили, что всего 107 общественных объединений подали документы для участия в учредительном собрании. 8 организаций подали неполный пакет документов или документы, которые не соответствуют требованиям. Поэтому, к участию в собрании были допущены 99 делегатов от общественных объединений.

Напомним, Государственное бюро расследований ищет сотрудников на 701 должность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГБР, Представители, Совет общественного контроля, Состав, Срок полномочий.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Официальная Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота НАБУ завершило досудебное расследование о хищениях средств в Минобороны

Последние новости

Женщины из Сирии просят убежища в Украине Apple выпустила iOS 11.3 с функцией отключения замедления iPhone НБА: топ-моменты матчей 30 марта (Видео)
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
05 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
Новости сегодня
13:05 Джошуа - Паркер: прогноз букмекеров на бой
12:54 Парубий объяснил, откуда в его декларации появилась новая квартира во Львове
12:47 Оккупанты намерены вербовать слушателей "православного центра"
12:43 Обнаружены окаменелости, которые расскажут о глобальном потеплении прошлого
12:39 Как излечить пяточную шпору
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну" Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну"
Добавить комментарий
0