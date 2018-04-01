Порошенко анонсировал визит в Германию

Президент Петр Порошенко в воскресенье посетил Мариуполь. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя и греческой общиной один из величайших христианских праздников - Вербное воскресенье", - говорится на странице президента.

Там также опубликовано видео, на котором видно, как Порошенко фотографируется с детьми, берет их на руки.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что во вторник, 10 апреля, осуществит визит в Германию.

"Я 10 апреля еду в Берлин, будем говорить (с канцлером Германии Ангелой Меркель – прим. ред) о миротворцах", - сказал П.Порошенко, общаясь с жителями Мариуполя Донецкой области в воскресенье.

"Почему это так важно? Потому что когда миротворцы будут везде, от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет", - сказал президент.

Он высказал уверенность, что РФ под давлением мировой общественности в конце концов согласится на введение миротворцев ООН на всю оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. "Додавим Россию: сейчас она находится в тотальной, полной изоляции, никто ее не поддерживает только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, ранее глава Украинского государства заявлял о намерениях осуществить визит в Германию "сразу после Пасхи (после 8 апреля - прим. ред)".

По его словам, украинская власть прилагает все возможные усилия для координации действий с партнерами в "нормандском формате", которая направлена на обеспечение принятия решения Совета безопасности ООН о миротворцах, которые должны в Украине обеспечить эффективную имплементацию Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе. По словам президента, первоочередными шагами в сфере безопасности должны быть обеспечение устойчивого режима прекращения огня; вывода оккупационных российских войск с Донбасса; беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

Кроме того, он посетил памятник митрополиту Игнатию. Рядом с президентом присутствовали министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.