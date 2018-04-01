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Порошенко пригласит премьер-министра Греции в Мариуполь

Петр Порошенко
14:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко планирует пригласить премьера Греции посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье.

Президент Украины Петр Порошенко планирует пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь и места проживания греческой общины в Приазовье.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он сообщил во время общения с представителями греческой общины Мариуполя.

"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим для того, чтобы греки вместе с нами начали несколько важных проектов и относительно обучения, и относительно строительства, и что касается поддержки церкви. И много других вещей, которые будут исходить от вас, и я буду это защищать", - сказал президент.

Также он поблагодарил греческую общину за мощную поддержку законодательства, касающегося языка и подчеркнул важность поощрять маленьких детей учить украинский язык, потому что они должны знать и свой язык, и государственный язык - украинский.

"Я очень признателен вам за мощную поддержку нашего языкового законодательства. Защищая право маленьких детей учить украинский язык, мы защищаем их от дискриминации. Дети будут знать и язык национальных меньшинств, и государственный язык", - сказал Порошенко.

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Новости Украины, Алексис Ципрас, Мариуполь, Петр Порошенко, Премьер-министр Греции.
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