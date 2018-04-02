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Иск о запрете Партии регионов отозвали

Партия регионов
17:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Общественная организация "Общеукраинское бюро расследований" отозвала свой поданный ранее иск о запрете Партии регионов.

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения административный иск общественной организации "Общеукраинское бюро расследований" к Министерству юстиции Украины относительно запрета Партии регионов.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Окружного административного суда Киева, суд рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. "После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск общественной организации "Общеукраинское бюро расследований" к Министерству юстиции Украины, третье лицо - политическая партия "Партия регионов", - цитирует пресс-служба судью Окружного админсуда Владимира Келеберду. Как сообщалось, истец просил суд признать противоправной бездеятельность Минюста и обязать министерство обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины Партии регионов и отменить ее государственную регистрацию.

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Новости Украины, Запрет, Иск, Минюст Украины, Партия регионов, Суд.
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