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Россия пригрозила Украине отправить флот в Азовское море

Судно "Норд"
11:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Россия угрожает Украине отправить флот в Азовское море из-за задержания судна "Норд".

Командование Черноморского флота России, включая морскую авиацию, готово "обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря" после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма.

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

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По словам источника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась". 

Как сообщалось, в Азовском море пограничники задержали крымское судно под российским флагом. Задержанное судно с судокомандой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. В российском МИД заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина "уподобилась сомалийским пиратам".

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Новости Украины, Азовское море, Норд, Россия, Флот.
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