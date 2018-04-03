Россия пригрозила Украине отправить флот в Азовское море

Командование Черноморского флота России, включая морскую авиацию, готово "обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря" после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма.

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.

"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась".

Как сообщалось, в Азовском море пограничники задержали крымское судно под российским флагом. Задержанное судно с судокомандой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. В российском МИД заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина "уподобилась сомалийским пиратам".