НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Фрагменты разговоров Н.Холодницкого опубликованы НАБУ в среду в YouTube.

"С учетом общественного резонанса и с целью предоставления общественности достоверной информации об участии НАБУ в расследовании в отношении заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национальное бюро считает целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете руководителя САП", - говорится в пояснении на странице НАБУ в Фейсбуке.

При этом в Бюро указали, что данные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генеральной прокуратурой Украины.

"В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, о разглашении сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующему уголовному производству", - сказано в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП "никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа", сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме.

Кроме того, в Бюро напомнили, что вопрос привлечения руководителя САП к уголовной ответственности относится к сфере компетенции Генеральной прокуратуры как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве. По дисциплинарной составляющей дела 30 марта 2018 года директор НАБУ Артем Сытник передал соответствующую жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию (КДК) прокуроров.