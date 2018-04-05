Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну

Заявленные российским президентом Путиным еще в 2007 году планы о разрушении однополярного мира переросли в кровавую агрессию РФ против Грузии, нападение на Украину и в конце концов в гибридную войну мирового масштаба.

Об этом заявил, выступая в среду в Принстонском университете постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Гибридная война, которую ведет Россия против Украины, постепенно превращается во всемирную гибридную войну. Она ведется на всех уровнях, в разных полях сражений и с разной интенсивностью", - заявил украинский высокопоставленный дипломат.

В этой связи он напомнил о выступлении Путина во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году, когда российский лидер выразил неприятие однополярности мировой политики и по существу "раскрыл свои агрессивные планы по подрыву цивилизованного мира".

Как отметил Ельченко, масштабная милитаризация российского режима и готовность "использовать любые инструменты для продвижения своей реваншистской программы несмотря на людские потери" привела к конфликту в Грузии в 2008 году. В 2014 году, через оккупацию Крыма и военное наступление на востоке Украины, Россия положила начало "пренебрежению установленных принципов международных отношений на основе Устава ООН".

"Неправомерные действия России, а также непрерывная пропаганда, дезинформация, поддельные новости и другие гибридные инструменты применяются Россией ежедневно в непрерывном режиме", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

Несмотря на постоянные провокации РФ, Украина продолжает прилагать усилия в защиту собственного суверенитета и территориальной на основе Международного права.

"Мы твердо верим, что только через закон можно справиться с режимом, который ставит себя вне закона", - добавил Ельченко.

В этой связи он подчеркнул, что Украина инициировала рассмотрение дел в отношении действий РФ в Международном уголовном суде, Международном суде ООН, а также арбитражное разбирательство в рамках Конвенции ООН по морскому праву.