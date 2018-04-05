Сенатор: США готовы противостоять России в Крыму и на Донбассе

США отстаивают территориальную целостность Украины и готовы противостоять действиям России на Донбассе и в аннексированном ею Крыму, сообщил американский сенатор Роберт Портман.

"Администрация Трампа, несмотря на то что говорят в СМИ, приняла определенную линию по поддержке Украины... мы будем продолжать это делать и в предвыборное время в Украине", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Агрессия, которая продолжается на востоке (Украины – Ред.) и незаконная аннексия Крыма, конечно же, возмущают нас. Мы остаемся с украинским народом, отстаивая территориальную целостность и готовы настаивать на этом, пока Крым не будет возвращен. И готовы создавать сопротивление России, которая прибегает к ненадлежащим действиям в Крыму и на Донбассе", - уточнил сенатор.

По его словам, администрация Д.Трампа пытается поддерживать конструктивные отношения с РФ, в частности, для того чтобы можно было урегулировать вопрос ядерного вооружения.

"То что президенты (США Д.Трамп и РФ Владимир Путин - Ред.) собираются встретиться, то это касается намерений вести диалог. Есть много вопросов, которые президенты должны обговорить, не только то, что происходит в Украине, это больше о гибридной войне", - пояснил Р.Портман.