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Верховная Рада приняла законопроект о национальной безопасности

Верховная Рада
13:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Турчинов отметил, что этот законопроект был проработан в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о национальной безопасности Украины (№8068).

За это решение проголосовали 265 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. 

Представляя законопроект, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что этот законопроект должен стать ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности.

«Такие реформы, которые укрепят сектор безопасности и обороны Украины, должны обеспечить сохранение Украинской государственности в условиях современных угроз, и прежде всего агрессии со стороны Российской Федерации», - подчеркнул он.

"Его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического альянса в Украине", - подчеркнул секретарь СНБО.

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В целом, добавил он, документ реализует идеи, заложенные в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности, в Стратегическом оборонном бюллетене.

"С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами Европейского Союза и НАТО, использования лучших практик", - сказал Турчинов.

В частности, по его словам, речь идет о системе управления и руководства Вооруженными силами Украины. Среди прочего, добавил он, законопроектом закрепляется четкое распределение полномочий и компетенции органов сектора безопасности и обороны, что повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество в управлении ресурсами, снизит коррупционные риски, ограничит неоправданное дублирование функций безопасности.

Комментируя полномочия парламентского контроля над Службой безопасности Украины, Турчинов отметил, что в законопроекте СБУ рассматривается как один из правоохранительных органов со специальными полномочиями.

"Вместе с тем, чтобы пресечь любые возможные спекуляции на этом вопросе, президент Украины настаивает на прямом включении Службы безопасности Украины во вторую часть статьи шестой законопроекта уже в первом чтении", - сказал он.

Турчинов также добавил, что законопроект предусматривает, что угрозы нацбезопасности будут определены Стратегией национальной безопасности Украины, а также отраслевыми стратегиями, среди которых стратегия кибербезопасности и военной безопасности. Законопроектом, в частности, определяется, что руководство в сферах национальной безопасности и обороны, согласно Конституции Украины, осуществляет президент. Министерство обороны Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам нацбезопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период.

В пределах полномочий, предоставленных согласно Конституции, сектор безопасности и обороны подлежит демократическому гражданскому контролю. Система гражданского контроля состоит из контроля со стороны президента, парламента, правительства, Совета национальной безопасности и обороны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, судебного и общественного контроля.

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Определяется, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины является высшим военным должностным лицом в ВСУ. Он осуществляет через Генеральный штаб ВСУ непосредственное военное руководство ВСУ. Сейчас в этом положении отмечается, что начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил осуществляет непосредственное военное руководство ВСУ. Командующие видов, отдельных родов войск (сил) ВСУ подчиняются главнокомандующему и отвечают за развитие вверенных им войск, их техническое оснащение и всестороннее обеспечение, подготовку и готовность к выполнению возложенных задач.

Объединенный оперативный штаб ВСУ является органом управления межвидовыми и межведомственными группировками войск. Командующий объединенных сил подчиняется главнокомандующему ВСУ и осуществляет через Объединенный оперативный штаб ВСУ оперативный контроль за приобретением ими оперативных (боевых) сил и средств, планирование применения и непосредственное управление объединенными силами и средствами ВСУ, других составляющих сил обороны, которые переданы в его подчинение, а также национальным контингентом и национальным персоналом, которые участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

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Новости Украины, Верховная Рада, НАТО, нацбезопасность, СНБО.
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