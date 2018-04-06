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Порошенко встретился с французскими парламентариями: что обсуждалось

Порошенко на встрече с французскими парламентариями
21:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко обсудил с французскими депутатами ход реализации реформ в Украине и сотрудничество по линии ЕС и НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с делегацией французских депутатов вопросы активизации украинско-французского экономического сотрудничества и ход реализации реформ в Украине.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, делегацию французских парламентариев возглавляет председатель группы дружбы "Франция-Украина" в Национальном собрании Франции Валерия Фор-Мунтян.

"Стороны высоко оценили активизацию диалога между Украиной и Францией на межпарламентском уровне, в частности контакты по линии двусторонних парламентских "групп дружбы", - сказано в сообщении.

В ходе встречи П.Порошенко положительно оценил посещение Донбасса делегацией Национального собрания Франции и поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта "Северный поток – 2"", - сообщили в пресс-службе.

Собеседники обсудили вопросы активизации экономического сотрудничества и ход реализации реформ в Украине.

Также были обсуждены также вопросы украинско-французского сотрудничества по линии ЕС и НАТО.

Стороны приветствовали договоренность о начале с 1 сентября этого года Академического года французского языка в Украине.

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Новости Украины, ЕС, НАТО, Петр Порошенко, Украина, Французские депутаты.
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