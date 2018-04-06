Климкин отметил важность синхронизации санкций США и ЕС против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает важным, чтобы Европейский Союз синхронизировал с США санкции против фигурантов "кремлевского списка".

"Сегодня я благодарю администрацию США, конгресс и всех причастных за расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка" и очень надеюсь, что это действительно начало победы над страной, которая нарушает все возможные правила и принципы цивилизованного мира", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

"Теперь очень важно, чтобы и Евросоюз не стоял в стороне и синхронизировал санкции против РФ с США", - добавил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что дело отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери продемонстрировало, "какой должна быть солидарность". "Только так она работает. Только так победим", - считает П.Климкин.

Ранее 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", надеется, что Европейский Союз, поступит аналогично, а также ожидает от украинского Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации санкционных режимов с США.