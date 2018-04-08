СМИ: В Украине редко переименовывают партии

За период с 1990 года чуть больше половины политических партий, созданных в Украине, никогда не переименовывались. Об этом говорится в материале издания "Зеркало недели".

"Из 193 политсил, созданных в период 1990-2013 гг.(и функционирующих на начало 2018 г.), к таким, по моим подсчетам, можно зачислить 113 политсил (порядка 58,5%)", - идет речь в статье. Кроме того, как отмечается, с 1990 года в Минюсте Украины зарегистрированы 432 политические силы. Из них свою деятельность уже прекратили 78 партий.

При этом ряд партий имеет неизменных лидеров. Так, с 1993 г. КПУ возглавляет Петр Симоненко, ПСПУ (Прогрессивная социалистическая партия) с 1996 г. — Наталия Витренко, СДПУ (Социал-демократическая партия) 1993 г. — Юрий Буздуган. Неизменным — с 1997 г. — кормчим Республиканской Христианской партии является Николай Поровский, партии "Христианское движение" — Тамара Звягинцева (с 2000 г.), с 2000 г. руководитель "Народной партии вкладчиков и социальной защиты", зарегистрированной в г. Луганске, - антиевропеец и мультимиллионер Владислав Кривобоков.

Теперь немногие помнят, например, имя основателя Всеукраинского объединения "Батькивщина" Виктора Драченко: возглавив и зарегистрировав партию в сентябре 1999 года, экс-секретарь Днепропетровского обкома КПУ в декабре уже уступил место Юлии Тимошенко. С того времени она стала неизменным лидером этой политсилы. К "стабильным вторым" также можно отнести Павла Лазаренко, который возглавил "Громаду", заменив в 1997 г. Александра Турчинова. В этом же списке - Юрий Кармазин, возглавивший Партию защитников Отчизны в 1999 г. после Владимира Коломийцева.

Также есть политики, которые, хотя и не смогли по тем или иным причинам стать ни "вечными первыми и единственными", ни "вторыми, которые увековечились", но смогли "выхватить" партию в определенный момент ее функционирования и уже никогда не выпускать из своих рук. Примеров немало: с 1996 г. Украинскую Национальную Консервативную партию возглавляет Олег Соскин; с 2004 г. под управлением Владимира Литвина находится Народная партия (та, что от "рождения" в 1996 г. была Аграрной партией Украины), Олега Тягнибока — "Свобода".